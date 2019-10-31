2019-10-31T09:33:49+03:00
Общество

Татарстан станет одним из первых регионов России, где введут единую медкарту работника

Начнут с отраслей с опасными условиями
Олег ЛУГОВОЙ
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Также эксперимент проведут и в Кемеровской области.Также эксперимент проведут и в Кемеровской области.
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Татарстан и Кмеровская области станут пилотными регионами России, где начнут внедрять единую медкарту работника. Об этом на отраслевой конференции сообщила зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая.

Начнут появляться карты прежде всего у тех, кто работает в отрасли с опасными условиями.

В ней будут объединены все медицинские данные работника со всех регионов России. Туда также войдет и информация о здоровье сотрудника, полученная в результате прохождения им обязательный медицинских осмотров непосредственно на работе.

В итоге полученные данные будут проанализированы, что позволит в будущем изменить подходы к тарификации обязательного страхования работника при несчастных случаях – каждое предприятие будет рассматриваться индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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