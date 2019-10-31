В Татарстане сосед вынес из огня 11-месячную девочку, ее бабушка погибла
Пожар в частном доме произошел 30 октября в 18.19 в Чистополе на улице Хамзина. Причины возгорания частного дома сейчас выясняют сотрудники МЧС Татарстана.
К приезду первых огнеборцев, открытым огнем горело домохозяйство - под одной крышей дом размерами 10 на 10 метров, баня и гараж. Общая площадь возгорания составила 140 квадратов.
Соседи рассказали, что в доме на момент начала пожара находились 57-летняя бабушка и ее 11-месячная внучка. Сосед семьи успел вынести из дома ребенка, и испуганную малышку доставили в больницу. По предварительным данным, девочка получила легкое отравление продуктами горения.
Тело ее бабушки обнаружили уже во время разбора завалов, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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