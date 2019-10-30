2019-10-30T18:04:55+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за убийство случайного знакомого и его расчленение

Утверждается, что части тела мужчина просто раскидал по ближайшим мусоркам
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Обвиняемый дожидается суда, находясь под стражей.Обвиняемый дожидается суда, находясь под стражей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ранее уже судимый за убийство 44-летний житель Новочебоксарска не пробыл на свободе и года, как его снова задержали. Его опять обвинили в том, что он отнял у человека жизнь.

Оказавшись на воле после более 18-летнего пребывания в колонии, мужчина в своем городе утром 8 июня текущего года, выпивая в кафе, познакомился с 56-летним потерпевшим. Вместе с ним он отправился на свою съемную квартиру, чтобы продолжить «банкет».

Там между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Тогда обвиняемый достал раскладной нож и нанес им оппоненту несколько ударов в тело, а также шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Обвиняемый же снял с него одежду, разбил его мобильный телефон и положил все это в пакет, который потом выбросил в мусорный контейнер на улице.

При этом он тем же вечером оказался там пьяным и был задержан полицейскими. Так как после освобождения мужчина находился под административным надзором его за это отправили под арест на двое суток.

Выйдя из камеры утром 11 июня, он тут же отправился в магазин, где купил ножовку, пакеты для мусора и перчатки. С этим набором он вернулся на съемную квартиру, где все это время лежал труп его собутыльника.

Мужчина расчленил его тело и расфасовал все по пакетам, которые после выбросил в разные мусорные контейнеры и лесопосадке. Когда их обнаружили то начались поиски. В итоге подозреваемого задержали по «горячим следам». На допросе мужчина признал свою вину. На время следствия его отправили под стражу.

- В настоящий момент следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане может появиться первый российский Центр по изучению редких видов кошек
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил разобраться с историей жительницу Казани, которую хотят лишить родительских прав
В Казани на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы столкнулись троллейбус и трамвай
В Чебоксарах двух братьев-рецидивистов за групповое изнасилование приговорили к 10 годам колонии
В Казани начались поиски пропавшего 81-летнего пенсионера, который страдает потерей памяти
В 2019 году в Татарстане закрылось 23,7% всех кафе и ресторанов
В Чебоксарах у Дома мод грузовик протаранил сразу несколько машин
В Набережных Челнах начинается процесс по делу «Свидетелей Иеговых»*
Татарстан: «Ростелеком» интернет ускоряет – стоимость сохраняет
В Татарстане пенсионер упал в котлован около драмтеатра и скончался: возбуждено уголовное дело
Попавший в реанимацию 17-летний игрок казанского «Рубина переведен в реабилитационный центр
Татарстан признан лучшим направлением для делового туризма в России и ближнем зарубежье
Жители Казани жалуются на состояние «Доходного дома И.Н. Кисилева 1910 г.»
Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров: на местных сельхозярмарках гречка стоит 30 рублей за килограмм
В Татарстане мужчина пытался сам потушить горящее авто в гараже и пострадал
31 октября три района Казани останутся без света