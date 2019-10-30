Жителя Чувашии будут судить за убийство случайного знакомого и его расчленение

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-30T18:04:55+03:00

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Ранее уже судимый за убийство 44-летний житель Новочебоксарска не пробыл на свободе и года, как его снова задержали. Его опять обвинили в том, что он отнял у человека жизнь.

Оказавшись на воле после более 18-летнего пребывания в колонии, мужчина в своем городе утром 8 июня текущего года, выпивая в кафе, познакомился с 56-летним потерпевшим. Вместе с ним он отправился на свою съемную квартиру, чтобы продолжить «банкет».

Там между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Тогда обвиняемый достал раскладной нож и нанес им оппоненту несколько ударов в тело, а также шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Обвиняемый же снял с него одежду, разбил его мобильный телефон и положил все это в пакет, который потом выбросил в мусорный контейнер на улице.

При этом он тем же вечером оказался там пьяным и был задержан полицейскими. Так как после освобождения мужчина находился под административным надзором его за это отправили под арест на двое суток.

Выйдя из камеры утром 11 июня, он тут же отправился в магазин, где купил ножовку, пакеты для мусора и перчатки. С этим набором он вернулся на съемную квартиру, где все это время лежал труп его собутыльника.

Мужчина расчленил его тело и расфасовал все по пакетам, которые после выбросил в разные мусорные контейнеры и лесопосадке. Когда их обнаружили то начались поиски. В итоге подозреваемого задержали по «горячим следам». На допросе мужчина признал свою вину. На время следствия его отправили под стражу.

- В настоящий момент следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU