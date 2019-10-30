2019-10-30T17:25:06+03:00
Общество

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил разобраться с историей жительницу Казани, которую хотят лишить родительских прав

Недовольство органов опеки вызвали условия проживания Диляры Гайсиной и двоих ее детей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба следственного комитета РоссииФото: пресс-служба следственного комитета России
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История жительницы Казани Диляры Гайсиной, которую городские чиновники хотят лишить родительских прав активно обсуждается в Татарстане уже не первый день. Ситуацией заинтересовался и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по тому факту нарушения прав ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, недовольство органов опеки вызвали условия проживания Диляры Гайсиной и двоих ее детей. Там уверены – мать не выполняет своих обязанностей.

Сама женщина рассказывает, что она была вынуждена переехать на съемную квартиру, после того, как в 2014 году ее жилье, которое признано аварийным, сгорело. А официального расселения Гайсиной, согласно планам казанских властей, еще нужно подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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