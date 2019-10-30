Каток или комплекс горок? : жители Чебоксар могут сами выбрать зимние развлечения в «Лакреевском лесу»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-30T19:04:37+03:00

Варианта у горожан два – большой каток, залитый по дорожкам, или комплекс горок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Зима не за горами, поэтому администрации городов начинают решать, как организовать зимний досуг в парках и скверах. В Чебоксарах горожанам предложили самим выбрать, какие развлечения появится зимой в «Лакреевском лесу». На портале «Открытый город» началось голосование. Варианта два – большой каток, залитый по дорожкам, или комплекс горок.

- Важно, чтобы каждый горожанин хорошо провел время и нашел активности по душе, - отмечают в администрации столицы Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU