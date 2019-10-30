В 2019 году в Татарстане закрылось 23,7% всех кафе и ресторанов
Если в 2018 году в Татарстане работало 6 572 заведения общественного питания, то к 1 октября текущего года их количество сократилось до 5 010. Так, в республикt были закрыты 23,7% кафе и ресторанов. Об этом сообщает «Коммерcантъ» со ссылкой на отчет Минпромторга региона.
Одними из причин закрытия общепитов эксперты называют ошибочные вложения на старте, снижение среднего чека и количества посетителей, влияние больших затрат на покупку и обслуживание онлайн-касс, банковские комиссии, а также растущие коммунальные и фискальные платежи.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»