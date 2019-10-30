2019-10-30T15:05:07+03:00
Общество

Татарстан: «Ростелеком» интернет ускоряет – стоимость сохраняет

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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«Ростелеком» ускорил интернет для 50 тысяч своих абонентов в Республике Татарстан. Скорость передачи данных для подписчиков архивных тарифных планов, подключенных по оптике, выросла до 80 Мбит/с, при этом стоимость услуг не изменилась.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Илья Вышинский, директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Стомегабитная скорость домашнего интернета давно стала нормой для современного интернет-пользователя. Поэтому компания планомерно строит оптику по всему региону. Это позволяет нам снимать скоростные ограничения на тарифных планах, разработанных под старые стандарты связи. У ряда абонентов передача данных возросла в 10 раз. Теперь они могут комфортно пользоваться такими современными сервисами «Ростелекома», как "Интерактивное телевидение WINK" и "Видеонаблюдение"».

Увеличение скорости на архивных тарифных планах производится автоматически. Информацию об изменении условий тарифного плана клиенты компании получат по СМС и на адрес электронной почты, а также могут ознакомиться с ней в личном кабинете.

Дополнительную информацию о подключении услуг, тарифах и действующих акциях можно получить в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком», по бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также на сайте.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 870 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

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