2019-10-30T14:42:26+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионер упал в котлован около драмтеатра и скончался: возбуждено уголовное дело

70-летний мужчина не мог выбраться и скончался от переохлаждения
Олег ЛУГОВОЙ
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В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц организации, осуществлявшей ремонтные работы.В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц организации, осуществлявшей ремонтные работы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По факту гибели 70-летнего пенсионера в Нижнекамске следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

15 октября этого года мужчина по пути домой упал в котлован около местного драмтеатра. Пенсионер никак не мог выбраться на поверхность с глубины более двух метров и в итоге скончался от переохлаждения. Его тело было обнаружено лишь утром следующего дня.

По версии следователей, рабочие ООО «ЖилэнергоСервис», которые проводили на месте происшествия строительно-монтажные работы по реконструкции здания, прокладывали канализацию и при этом не огородили вырытый ими котлован.

- В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц организации, осуществлявшей ремонтные работы, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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