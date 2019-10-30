2019-10-30T17:49:59+03:00
Наука

В Татарстане может появиться первый российский Центр по изучению редких видов кошек

Самым благоприятной для его создания считается территория в Камско-Устьинском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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В учреждении будут изучаться манулы, снежный барсы, степные кошки и многие другиеВ учреждении будут изучаться манулы, снежный барсы, степные кошки и многие другиеФото: Иван ВИСЛОВ
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Татарстан рассматривается в качестве площадки для осуществления проекта по сохранению и восстановлению популяризации семейства кошачий. Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве в республике Центра по изучению редких видов кошек, сообщает Минэкологии региона. Таких учреждений еще нет нигде в России.

В центре планируется изучение таких животных, как манул, снежный барс, степная кошка, дальневосточный лесной кот, европейский лесной кот и кавказский лесной кот.

Куратором проекта выступает директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Вячеслав Рожнов. В среду, 30 октября, он совершил облет предлагаемых под строительство центра земель. Самой благоприятной для его создания сейчас считается территория в Камско-Устьинском районе. Вблизи нет населенных пунктов и имеется разнообразие ландшафтов: холмистые, степные и облесенные участки.

Предполагается, что в центре будут проводиться комплексные, мультидисциплинарные исследования – это исследования поведения, генетических, физиологических особенностей. Одна из задач проекта - изучение механизмов адаптации кошек, для того, чтобы понять, каким образом они приспосабливаются к самым разным условиям жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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