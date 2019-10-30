Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров: на местных сельхозярмарках гречка стоит 30 рублей за килограмм

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-30T13:27:30+03:00

С 14 сентября на традиционные осенние ярмарки уже была завезена 41 тысяча тонн гречки. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Министра заявил, что никакого ажиотажа по этой крупе среди населения в республике не наблюдается

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На брифинге в Кабмине Татарстана глава республиканского Минсельхоза Марат Зяббаров среди прочего заявил, что несмотря на магазинные цены на гречку – более 40 рублей за килограмм, ажиотажа по этому поводу среди местного населения не наблюдается.

При этом Зяббаров отметил, что в отличие от магазинов на традиционных осенних сельхозярмарках в Татарстане стоимость одного килограмма гречки равна всего 30 рублям.

Напомним, ярмарки стартовали еще 14 сентября и с этого времени на них была завезена уже 41 тонна указанной крупы.

Также по данным татарстанского министра, жители республики в этом году будут в полной мере обеспечены местным картофелем и овощами. Только первого было собрано 152,9 тысячи тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU