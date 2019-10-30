Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров: на местных сельхозярмарках гречка стоит 30 рублей за килограмм
На брифинге в Кабмине Татарстана глава республиканского Минсельхоза Марат Зяббаров среди прочего заявил, что несмотря на магазинные цены на гречку – более 40 рублей за килограмм, ажиотажа по этому поводу среди местного населения не наблюдается.
При этом Зяббаров отметил, что в отличие от магазинов на традиционных осенних сельхозярмарках в Татарстане стоимость одного килограмма гречки равна всего 30 рублям.
Напомним, ярмарки стартовали еще 14 сентября и с этого времени на них была завезена уже 41 тонна указанной крупы.
Также по данным татарстанского министра, жители республики в этом году будут в полной мере обеспечены местным картофелем и овощами. Только первого было собрано 152,9 тысячи тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU