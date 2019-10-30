Татарстан признан лучшим направлением для делового туризма в России и ближнем зарубежье

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-30T14:03:55+03:00

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Татарстан стал обладателем премии BBT Awards Russia & CIS в категории «MICE», как лучшее направление для делового туризма в России и ближнем зарубежье.

Республика смогла обойти Вильнюс (Литва), Иркутск, Байкал и Калининградскую область.

Отметим, что претендентов оценивали в 10 основных и двух спецноминациях. Лидеров определило профессиональное жюри, в состав которого вошли только самые авторитетные корпоративные покупатели.

- Международная премия британского издания Buying Business Travel 25 лет подряд вручается в Лондоне и с 2016 года в Москве. Впервые в России и в мире премию вручили отдельно в сегменте «MICE», - сообщили в Госкомитете Татарстана по туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU