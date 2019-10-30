2019-10-30T13:52:22+03:00
Общество

Жители Казани жалуются на состояние «Доходного дома И.Н. Кисилева 1910 г.»

Здание на улице Муштари является объектом культурного наследия Татарстана [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Народный контрольФото: Народный контроль
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Житель Казани, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался на состояние объекта культурного наследия Татарстана «Доходного дома И.Н. Кисилева 1910 г.», назвав его ужасным. Свою жалобу горожанин оставил на портале «Народный контроль».

- Объект культурного наследия республиканского значения «Доходный дом И.Н. Киселева 1910 г.» в ужасном состоянии. Необходимо провести восстановительные и ремонтные работы, - написал аноним.

К своему сообщению он приложил несколько фотографий здания. На них видно, что дом, действительно, находится не в лучшем состоянии. Просьбу привести объект в порядок уже поддержали и другие горожане. Правда,официального ответа на нее пока не видно.

Отметим, что в квартирах дома №20 на улице Муштари до 1917 года жили высокопоставленные чиновники Казани. А после - известные ученые.

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

ИСТОЧНИК KP.RU

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