Жители Казани жалуются на состояние «Доходного дома И.Н. Кисилева 1910 г.»
Житель Казани, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался на состояние объекта культурного наследия Татарстана «Доходного дома И.Н. Кисилева 1910 г.», назвав его ужасным. Свою жалобу горожанин оставил на портале «Народный контроль».
- Объект культурного наследия республиканского значения «Доходный дом И.Н. Киселева 1910 г.» в ужасном состоянии. Необходимо провести восстановительные и ремонтные работы, - написал аноним.
К своему сообщению он приложил несколько фотографий здания. На них видно, что дом, действительно, находится не в лучшем состоянии. Просьбу привести объект в порядок уже поддержали и другие горожане. Правда,официального ответа на нее пока не видно.
Отметим, что в квартирах дома №20 на улице Муштари до 1917 года жили высокопоставленные чиновники Казани. А после - известные ученые.
Фото: Народный контроль
Фото: Народный контроль
Фото: Народный контроль
Фото: Народный контроль
ИСТОЧНИК KP.RU