В торговых центрах Казани появятся автоматы для приема пустых бутылок

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-30T12:35:42+03:00

Первый из них будет установлен в конце ноября 2019 года

Изменить размер текста: A A

В ноябре 2019 в Казани планируют установить первый фандомат - автомат по сбору пустых банок и бутылок из пластика, алюминия и стекла. К концу текущего года такие аппараты должны будут появиться во многих торговых центрах и общественных местах города, сообщает Минпромторг Татарстана.

Отмечается, что первый аппарат по сбору тары появится в одном из магазинов федеральной торговой сети.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU