В торговых центрах Казани появятся автоматы для приема пустых бутылок
Первый из них будет установлен в конце ноября 2019 года
Фото: pixabay.com
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В ноябре 2019 в Казани планируют установить первый фандомат - автомат по сбору пустых банок и бутылок из пластика, алюминия и стекла. К концу текущего года такие аппараты должны будут появиться во многих торговых центрах и общественных местах города, сообщает Минпромторг Татарстана.
Отмечается, что первый аппарат по сбору тары появится в одном из магазинов федеральной торговой сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU