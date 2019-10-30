В Татарстане полицейские изъяли 1,5 килограмма наркотиков у «помощника замгенпрокурора России»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-30T12:13:31+03:00

Мужчина признался, что по дороге успел сделать «закладки» в Чувашии и Марий Эл Фото: Олег ЗОЛОТО

Именно такое поддельное удостоверение имел при себе 31-летний житель Казани

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В Татарстане на 115 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск полицейские остановили автомобиль «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находился 31-летний житель Казани. При себе мужчина имел поддельное удостоверение «помощника заместителя Генерального прокурора Российской Федерации».

В ходе досмотра машины в переднем пассажирском подкрыльнике было обнаружено три 500 граммовых свертка с порошком светлого цвета. Это же вещество находилось и в двух свертках в портмоне водителя.

- Согласно экспертизе, изъятые вещества общей массой 1511,6 грамма содержат в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилкатинон)», - сообщает МВД Татарстана.

Свою вину задержанный уже признал и рассказал полицейским, что вез наркотики из города Солнечогорск в Казань. По дороге он успел сделать «закладки» в Чувашии и Марий Эл.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU