В Татарстане полицейские изъяли 1,5 килограмма наркотиков у «помощника замгенпрокурора России»
В Татарстане на 115 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск полицейские остановили автомобиль «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находился 31-летний житель Казани. При себе мужчина имел поддельное удостоверение «помощника заместителя Генерального прокурора Российской Федерации».
В ходе досмотра машины в переднем пассажирском подкрыльнике было обнаружено три 500 граммовых свертка с порошком светлого цвета. Это же вещество находилось и в двух свертках в портмоне водителя.
- Согласно экспертизе, изъятые вещества общей массой 1511,6 грамма содержат в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилкатинон)», - сообщает МВД Татарстана.
Свою вину задержанный уже признал и рассказал полицейским, что вез наркотики из города Солнечогорск в Казань. По дороге он успел сделать «закладки» в Чувашии и Марий Эл.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»