В Марий Эл сдан в эксплуатацию километровый участок трассы «Куяр - Солнечный - Ронга»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-30T11:33:03+03:00

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В Марий Эл закончились работы на участке трассы «Куяр - Солнечный - Ронга» с 14 по 15 километр. Объект уже сдан в эксплуатацию. Его ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Известно, что на участке отремонтировали покрытие проезжей части, привели в нормативное состояние водопропускную трубу, установили сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку.

В состав уложенной на объекте асфальтобетонной смеси вошло большое количество щебня, из него был полностью исключен песок, благодаря этому количество пустот сократили до 15%. Это позволит увеличить межремонтные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU