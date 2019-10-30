В Марий Эл сдан в эксплуатацию километровый участок трассы «Куяр - Солнечный - Ронга»
В Марий Эл закончились работы на участке трассы «Куяр - Солнечный - Ронга» с 14 по 15 километр. Объект уже сдан в эксплуатацию. Его ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Известно, что на участке отремонтировали покрытие проезжей части, привели в нормативное состояние водопропускную трубу, установили сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку.
В состав уложенной на объекте асфальтобетонной смеси вошло большое количество щебня, из него был полностью исключен песок, благодаря этому количество пустот сократили до 15%. Это позволит увеличить межремонтные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU