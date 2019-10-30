1 ноября в Казани в домах по улице Хади Такташа отключат воду
Водоснабжения не будет с 9.00 до 23.00
Причина этого – работы на сетях водопроводаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В пятницу, 1 ноября, в Казани в нескольких домах по улице Хади Такташа будет отключено водоснабжение. Причина этого – работы на сетях водопровода.
В частности, речь идет о домах №№ 26, 26а, 28 и 30. Воды там не будет с 9.00 до 23.00
«Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает мэрия города.
ИСТОЧНИК KP.RU