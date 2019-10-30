2019-10-30T10:18:54+03:00
Происшествия

В Марий Эл КАМАЗ сбил насмерть пешехода-нарушителя

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики республики
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в Марий ЭлАвария произошла в Марий Эл
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Авария произошла 29 октября в 14.30 на 36 километре автодороги «Морки – Уньжинский» Моркинского района республики. По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, сбил пешехода. Как выяснили на месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, 30-летний пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.

Сила удара была такова, что пешеход скончался на месте от полученных травм.

На места наезда работали сотрудники "скорой" и Госавтоинспекции Марий Эл.

Как сообщили сотрудники УГИБДД республики, за 29 октября на дорогах республики ими были пресечены порядка 241 нарушений ПДД России, из них 11 за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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