В Марий Эл КАМАЗ сбил насмерть пешехода-нарушителя
Авария произошла 29 октября в 14.30 на 36 километре автодороги «Морки – Уньжинский» Моркинского района республики. По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, сбил пешехода. Как выяснили на месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, 30-летний пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.
Сила удара была такова, что пешеход скончался на месте от полученных травм.
На места наезда работали сотрудники "скорой" и Госавтоинспекции Марий Эл.
Как сообщили сотрудники УГИБДД республики, за 29 октября на дорогах республики ими были пресечены порядка 241 нарушений ПДД России, из них 11 за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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