В Марий Эл КАМАЗ сбил насмерть пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-30T10:18:54+03:00

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики республики

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 29 октября в 14.30 на 36 километре автодороги «Морки – Уньжинский» Моркинского района республики. По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, сбил пешехода. Как выяснили на месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, 30-летний пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.

Сила удара была такова, что пешеход скончался на месте от полученных травм.

На места наезда работали сотрудники "скорой" и Госавтоинспекции Марий Эл.

Как сообщили сотрудники УГИБДД республики, за 29 октября на дорогах республики ими были пресечены порядка 241 нарушений ПДД России, из них 11 за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU