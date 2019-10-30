В Елабуге задержали группу, похищавшую в Удмуртии иномарки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-30T08:42:20+03:00

По версии правоохранителей, они перебивали номера и продавали их в Татарстане

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Подозреваемых в кражах автомобилей на территории Ижевска задерживали в Елабуги сотрудники СОБР Росгвардии Удмуртии. Трех жителей города заподозрили в кражах иномарок, которые они перегоняли в Татарстан и в автомастерской одного из членов этой группы перебивали номера похищенных автомобилей и перепродавали на трритории Татарстана.

Во время расследования этого уголовного дела выяснилось, что 31-летний хозяин автомастерской приобретал автомобили после аварий. В Ижевске он выбирал аналогичные модели в хорошем состоянии, а затем, обладая навыками обращения с электронными радиоустройствами, с использованием заранее изготовленных ключей, совместно с двумя сообщниками похищал автомобили. Их перегоняли в Елабугу, там переставляли двигатели и перебивали идентификационные номера с заранее приобретенных транспортных средств, после чего выставляли на продажу.

Во время задержания удалось обнаружить один из похищенных в Ижевске автомобилей.

- Всего следователями установлена причастность обвиняемых к четырем кражам иномарок, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Общий ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Все автомобили изъяты и возвращены владельцам. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU