2019-10-30T08:42:20+03:00
Происшествия

В Елабуге задержали группу, похищавшую в Удмуртии иномарки

По версии правоохранителей, они перебивали номера и продавали их в Татарстане
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Автомобиль обнаружили в автомастерскойАвтомобиль обнаружили в автомастерскойФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
Изменить размер текста:

Подозреваемых в кражах автомобилей на территории Ижевска задерживали в Елабуги сотрудники СОБР Росгвардии Удмуртии. Трех жителей города заподозрили в кражах иномарок, которые они перегоняли в Татарстан и в автомастерской одного из членов этой группы перебивали номера похищенных автомобилей и перепродавали на трритории Татарстана.

Во время расследования этого уголовного дела выяснилось, что 31-летний хозяин автомастерской приобретал автомобили после аварий. В Ижевске он выбирал аналогичные модели в хорошем состоянии, а затем, обладая навыками обращения с электронными радиоустройствами, с использованием заранее изготовленных ключей, совместно с двумя сообщниками похищал автомобили. Их перегоняли в Елабугу, там переставляли двигатели и перебивали идентификационные номера с заранее приобретенных транспортных средств, после чего выставляли на продажу.

Во время задержания удалось обнаружить один из похищенных в Ижевске автомобилей.

- Всего следователями установлена причастность обвиняемых к четырем кражам иномарок, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Общий ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Все автомобили изъяты и возвращены владельцам. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане полицейские изъяли 1,5 килограмма наркотиков у «помощника замгенпрокурора России»
В ноябре в Казани состоится традиционный Всероссийский турнир по легкой атлетике
В Марий Эл сдан в эксплуатацию километровый участок трассы «Куяр - Солнечный - Ронга»
1 ноября в Казани в домах по улице Хади Такташа отключат воду
В Казани в тамбуре дома загорелись детские коляски
В Марий Эл КАМАЗ сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Казани разыскивают свидетелей падения в автобусе 80-летнего пенсионера
В Чувашии приставы арестовали автомобиль таксиста-алиментщика
Главными площадками празднования 100-летия Чувашской автономии станут Чебоксары и Красночетайский район
До конца 2019 года в Казани в Горбольнице №18 заработает круглосуточный травмпункт
В Казани пассажирская навигация 2019 прекращается с 11 ноября
В Татарстане прокуратура прикрыла опасный для людей зоопарк с хищниками
При подключении Wink - интернет в подарок
В Татарстане на трассе продавали краснокнижную рыбу
В Чувашии отдали под суд рыбака, который сломал весло об инспектора Росрыболовства
В Татарстане на трассе М-7 появятся противоослепляющие экраны за 16,5 миллионов рублей
С 29 октября на Сугутском мосту в Чебоксарах открыли движение транспорта по четырем полосам
Набережные Челны могут лишиться статуса моногорода