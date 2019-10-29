2019-10-29T17:57:21+03:00
Общество

Мобильный интернет изнутри: три истории использования смартфона глазами Мегабайта

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Мы живем в эпоху интернета: с каждым днем появляется все больше онлайн-приложений и сервисов, количество потребляемого трафика неуклонно растет, как и нагрузка на вышки сотовой связи. Чтобы качество соединения всегда было на высоте, операторы строят новые базовые станции. Например, Билайн реализует масштабную программу строительства сети. В течение прошлого года компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, и за год их было построено более 16 000. Таким образом сеть 4G по всей России выросла в 1,5 раза.

Что от этого получают пользователи, лучше всего расскажет Мегабайт — незаметный и скоростной герой, помогающий людям быть на связи друг с другом. Он оказывается в непростых ситуациях и выходит из них с помощью своих суперпособностей, которые появляются благодаря новым вышкам сотовой связи.

МЕГАБАЙТ VS ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ

Концерт за городом, очень людно, а фотографии маме нужно отправить прямо сейчас? Звучит как миссия для Мегабайта! Его секрет — расширенная емкость сети за счет увеличения количества базовых станций. Благодаря этому больше людей могут отправлять свои фотографии и видео без задержек даже при пиковой нагрузке!

РАССТОЯНИЯ НИПОЧЕМ

А если понадобится доставить данные в далекую деревню, где живет пара десятков человек? Для Мегабайта это не проблема! Новые базовые станции обеспечивают увеличенное покрытие, а значит стало еще больше удаленных мест, в которые наш герой доставит данные без промедления.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕГРАДЫ

Современный город кипит и меняется, и порой очередная новостройка может стать серьезной помехой для качества связи – ведь бетон и стекло плохо пропускают радиосигнал, а значит видеозвонок может просто потеряться по дороге. Но Мегабайт этого не допустит! Новые базовые станции помогают герою выбрать оптимальный маршрут до клиента и обойти неожиданные препятствия.

Вот всего несколько примеров того, как Мегабайту удается соединять людей, несмотря ни на что. Его суперспособности увеличиваются благодаря непрерывному развитию и модернизации сотовой сети. С начала 2018 года Билайн в Республике Татарстан более чем на 80% увеличил количество 4G базовых станций. В результате скорость соединения увеличилась и расширилась площадь покрытия сети. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет работает как в городах, так и в большинстве населенных пунктах республики — и значит, Мегабайт справится со многими сложными задачами.

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