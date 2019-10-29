Экс-главу Бугульминского района все же будут судить за миллионную взятку на фонтан

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-29T19:38:20+03:00

Утверждается, что он требовал деньги за победу в тендере, который в итоге появился только на бумаге

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Расследование уголовного дела завершено и вскоре на скамье подсудимых окажутся 63-летний экс-глава Бугульминского района и 33-летняя бывшая руководитель ООО «Триумф». Их обвиняют в мошенничестве, получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. И все это из-за фонтана, который должен был появится на центральной площади города Бугульма.

По версии следствия, тогда еще глава район предложил другой фигурантке этого уголовного дела за взятку обеспечить победу ее фирмы в аукционах на поставку оборудования для того самого фонтана. Женщина согласилась и получила тендеры.

Когда деньги за фонтан были перечислены, то она передала главе, как и договаривались, 2,7 миллиона рублей, а оставшиеся 1,2 миллиона положила в себе в карман. При этом условия заключенного с ее фирмой контракта так и не были выполнены.

- Сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. В отличие от экс-главы района, бывший руководитель фирмы свою вину признала. Расследование завершено и все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU