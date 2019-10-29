С 1 ноября в центре Казани автомобилистам будет доступно 900 новых бесплатных парковочных мест

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-29T17:37:30+03:00

Плату на них с автомобилистов начнут брать только с 1 декабря этого года. Фото: Дмитрий БРУШКО

Целый месяц на них не собираются брать плату

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В центре столицы Татарстана в тестовом режиме с 1 ноября автомобилистам в тестовом режиме откроют доступ к 900 новым парковочным местам. Это значит, что в течение месяца они будут бесплатными.

Так, речь идет о парковках на ул. Абжалилова, на ул.Лейтенанта Шмидта, ул.Товарищеская, ул.Зинина, ул.Академическая, ул.Вишневского, ул.Шигабутдина Марджани, ул.Ахтямова, ул.Салиха Сайдашева, ул.Фатыха Карима, ул.Сары Садыковой, ул.Хади Такташ, ул.Гаяза Исхаки, ул.Яхина, ул.Дзержинского, ул.Каюма Насыри, ул.Николая Ершова (территория перед Арским кладбищем).

Плату на них с автомобилистов начнут брать только с 1 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU