2019-10-29T17:37:30+03:00
Авто

С 1 ноября в центре Казани автомобилистам будет доступно 900 новых бесплатных парковочных мест

Целый месяц на них не собираются брать плату
Олег ЛУГОВОЙ
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Плату на них с автомобилистов начнут брать только с 1 декабря этого года.Плату на них с автомобилистов начнут брать только с 1 декабря этого года.Фото: Дмитрий БРУШКО
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В центре столицы Татарстана в тестовом режиме с 1 ноября автомобилистам в тестовом режиме откроют доступ к 900 новым парковочным местам. Это значит, что в течение месяца они будут бесплатными.

Так, речь идет о парковках на ул. Абжалилова, на ул.Лейтенанта Шмидта, ул.Товарищеская, ул.Зинина, ул.Академическая, ул.Вишневского, ул.Шигабутдина Марджани, ул.Ахтямова, ул.Салиха Сайдашева, ул.Фатыха Карима, ул.Сары Садыковой, ул.Хади Такташ, ул.Гаяза Исхаки, ул.Яхина, ул.Дзержинского, ул.Каюма Насыри, ул.Николая Ершова (территория перед Арским кладбищем).

Плату на них с автомобилистов начнут брать только с 1 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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