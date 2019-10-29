2019-10-29T20:43:44+03:00
Общество

Главными площадками празднования 100-летия Чувашской автономии станут Чебоксары и Красночетайский район

Сейчас разрабатывается план мероприятий по подготовке и проведению торжеств
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kremlinrus.ruФото: kremlinrus.ru
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ «О праздновании 100-летия образования Чувашской автономной области». Из его текста ясно, что главными площадками для гуляний станут Чебоксары и Красночетайский район.

Известно, что вторая площадка была выбрана по результатам конкурса среди районов и городов на право проведения мероприятий в рамках празднования Дня Республики-2019.

Сейчас разрабатывается план мероприятий по подготовке и проведению торжеств в честь 100-летия Чувашской автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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