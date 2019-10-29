2019-10-29T19:04:46+03:00
Авто

В Татарстане на трассе М-7 появятся противоослепляющие экраны за 16,5 миллионов рублей

Они будут блокировать свет от фар встречных автомобилей
Алина ГАБДУЛИНА
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Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 8 ноябряИсполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 8 ноябряФото: Олег ЗОЛОТО
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На трассе М-7 в Татарстане установят 5 429 противоослепляющих экранов. На эти цели из бюджета республики будет выделено около 16,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Экраны должны будут блокировать свет фар встречных автомобилей. Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 8 ноября.

Установка экранов должна быть выполнена до 15 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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