В Татарстане на трассе М-7 появятся противоослепляющие экраны за 16,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-29T19:04:46+03:00

Они будут блокировать свет от фар встречных автомобилей

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На трассе М-7 в Татарстане установят 5 429 противоослепляющих экранов. На эти цели из бюджета республики будет выделено около 16,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Экраны должны будут блокировать свет фар встречных автомобилей. Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 8 ноября.

Установка экранов должна быть выполнена до 15 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU