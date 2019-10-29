На новогодние подарки школьникам и детсадовцам Казани из бюджета города выделят 32 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-29T16:03:06+03:00

Вес каждого из 141,8 тысячи подарков должен составлять не менее 600 граммов

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Для казанских школьников и детсадовцев в этом году будет куплена 141,8 тысяча сладких подарков. На это из бюджета города выделят 32 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, вес каждого подарка должен составлять не менее 600 граммов. В нем должны быть вафельный батончик, сахарное печенье, различные конфеты, десерт с кремовой начинкой, десерт вафельный, зефир, молочный шоколад, мучное кондитерское изделие, мармелад. Кроме того, каждый подарок предусматривает наличие светоотражающей круглой наклейки.

Сама упаковка подарка должна быть изготовлена из хром-эрзац картона с полноцветной печатью. На коробке нужно изобразить Деда Мороза, Снегурочку, игрушки, сладости и надпись «С Новым Годом!» на русском и татарском языках.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 12 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU