2019-10-29T19:26:45+03:00
Происшествия

В Чувашии отдали под суд рыбака, который сломал весло об инспектора Росрыболовства

После этого обвиняемый спрыгнул с лодки в воду, добрался до берега и сбежал
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От удара весло разломилось на две части.От удара весло разломилось на две части.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В применении насилия в отношении представителя власти обвиняют 50-летнего жителя деревни Иваньково Ядринского района.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 13 сентября этого года на реке Сура инспектор Росрыболовства поймал мужчину вместе с его двумя знакомыми на том, что те незаконно использовали сети.

Инспектор подплыл на своей лодке к судну нарушителей. Тогда-то обвиняемый и запрыгнул к потерпевшему и попытался столкнуть его в воду. Однако у него ничего не получилось. Тогда рыбка вернулся в свою лодку. Там он схватил деревянное весло и ударил им по спине инспектора. Причем так, что весло сломалось на две части.

После чего рыбаки поплыли к берегу, а обвиняемый выпрыгнул из лодки в воду, добрался до суши и сбежал. Но его вскоре все равно задержали.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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