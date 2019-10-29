В Чувашии отдали под суд рыбака, который сломал весло об инспектора Росрыболовства
В применении насилия в отношении представителя власти обвиняют 50-летнего жителя деревни Иваньково Ядринского района.
Как следует из материалов уголовного дела, днем 13 сентября этого года на реке Сура инспектор Росрыболовства поймал мужчину вместе с его двумя знакомыми на том, что те незаконно использовали сети.
Инспектор подплыл на своей лодке к судну нарушителей. Тогда-то обвиняемый и запрыгнул к потерпевшему и попытался столкнуть его в воду. Однако у него ничего не получилось. Тогда рыбка вернулся в свою лодку. Там он схватил деревянное весло и ударил им по спине инспектора. Причем так, что весло сломалось на две части.
После чего рыбаки поплыли к берегу, а обвиняемый выпрыгнул из лодки в воду, добрался до суши и сбежал. Но его вскоре все равно задержали.
- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU