В Татарстане на трассе продавали краснокнижную рыбу

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-29T19:38:05+03:00

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В Татарстане на трассе торговали краснокнижной рыбой. Незаконный улов на прилавках с копченостями обнаружили инспекторы Госкомитета республики по биоресурсам.

Стерлядь продавали в Мамадышском районе, вдоль дороги из Казани в Набережные Челны. Напомним, этот редкий вид зачислен в Красную Книгу Татарстана из-за низкой численности особей.

– Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», – сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Отметим, сумма штрафа в таких случаях для простых граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В этом году это уже 14 случай подобного нарушения в Татарстане - было наложено штрафов на 48 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU