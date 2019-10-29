2019-10-29T19:38:05+03:00
Общество

В Татарстане на трассе продавали краснокнижную рыбу

Нарушителя привлекли к административной ответственности
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.
Изменить размер текста:

В Татарстане на трассе торговали краснокнижной рыбой. Незаконный улов на прилавках с копченостями обнаружили инспекторы Госкомитета республики по биоресурсам.

Стерлядь продавали в Мамадышском районе, вдоль дороги из Казани в Набережные Челны. Напомним, этот редкий вид зачислен в Красную Книгу Татарстана из-за низкой численности особей.

– Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», – сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Отметим, сумма штрафа в таких случаях для простых граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В этом году это уже 14 случай подобного нарушения в Татарстане - было наложено штрафов на 48 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При подключении Wink - интернет в подарок
В Чувашии отдали под суд рыбака, который сломал весло об инспектора Росрыболовства
В Татарстане на трассе М-7 появятся противоослепляющие экраны за 16,5 миллионов рублей
С 29 октября на Сугутском мосту в Чебоксарах открыли движение транспорта по четырем полосам
Набережные Челны могут лишиться статуса моногорода
Экс-главу Бугульминского района все же будут судить за миллионную взятку на фонтан
Мобильный интернет изнутри: три истории использования смартфона глазами Мегабайта
С 1 ноября в центре Казани автомобилистам будет доступно 900 новых бесплатных парковочных мест
В течение двух лет в Чебоксарах планируют благоустроить пять общественных пространств
Казань соревнуется за звание Европейской молодежной столицы 2022
В Чувашии маршрутки перевозили больше допустимого количества пассажиров
На новогодние подарки школьникам и детсадовцам Казани из бюджета города выделят 32 миллиона рублей
В Йошкар-Оле мужчина вынес из горящей квартиры свою мать-инвалида
Разрабатывается модель идентичности исторической части Казани
Жителя Чувашии будут судить за секс-надругательство над собственной внучкой
Из-за падения цен на сахар в Татарстане решили меньше сажать меньше свеклы
В Чувашии студент техникума жестоко избил 14-летнюю школьницу из-за обидных слов
Верховный суд России признал незаконной сделку по выводу активов из компании экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина
В Казани по факту гибели при пожаре двух человек возбуждено уголовное дело
В ряде домов Вахитовского района Казани воду отключат почти на сутки
Октябрь в Казани побил температурный рекорд 1905 года
В Марий Эл женщина-водитель не справилась с управлением и устроила ДТП с тремя постарадвшими
За благоустройство и ЖКХ в Ульяновске будет отвечать уроженец Челябинской области
Три района Казани 30 октября оставят без света
В Марий Эл на трассе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте