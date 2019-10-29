В Йошкар-Оле мужчина вынес из горящей квартиры свою мать-инвалида
Вечером в понедельник, 28 октября загорелась комната в квартире дома на улице Эшапя в Йошкар-Оле. На место оперативно выехали пожарные. В горящем помещении на первом этаже они никого не застали. Зато их помощь понадобилась 5 жильцам соседних квартир.
- Чтобы снизить уровень задымленности в подъезде, пожарные использовали тактическую вентиляцию, применяли дымососы, - сообщает МЧС Марий Эл.
Позже стало известно, что на момент возгорания в квартире все-таки были люди – мужчина и его пожилая мать-инвалид. В комнате последний и начался пожар. По предварительным данным, его причиной стала горящая свеча.
Как только сын понял, что начался пожар, он вынес свою мать наружу. В результате повреждена оказалась только комната в квартире.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»