2019-10-29T15:46:59+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле мужчина вынес из горящей квартиры свою мать-инвалида

Причиной пожара могла стать горевшая в одной из комнат свеча
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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Вечером в понедельник, 28 октября загорелась комната в квартире дома на улице Эшапя в Йошкар-Оле. На место оперативно выехали пожарные. В горящем помещении на первом этаже они никого не застали. Зато их помощь понадобилась 5 жильцам соседних квартир.

- Чтобы снизить уровень задымленности в подъезде, пожарные использовали тактическую вентиляцию, применяли дымососы, - сообщает МЧС Марий Эл.

Позже стало известно, что на момент возгорания в квартире все-таки были люди – мужчина и его пожилая мать-инвалид. В комнате последний и начался пожар. По предварительным данным, его причиной стала горящая свеча.

Как только сын понял, что начался пожар, он вынес свою мать наружу. В результате повреждена оказалась только комната в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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