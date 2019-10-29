2019-10-29T16:41:27+03:00
Общество

Казань соревнуется за звание Европейской молодежной столицы 2022

Победителя конкурса объявят 21 ноября
Наиля ГАЛИМОВА
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Вместе с Казанью номинируются Бая-Маре, Познань, Тирана и Вараждин.Вместе с Казанью номинируются Бая-Маре, Познань, Тирана и Вараждин.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казань принимает участие в конкурсе на звание Европейской молодежной столицы 2022. Победитель станет известен уже 21 ноября на торжественной церемонии в нынешней столице – городе Амьен.

Титул ежегодно присваивают различным городам Европы экспертной комиссией европейского молодежного форума. Так, молодежными столицами уже становились Нови-Сад (Сербия), Клайпеда (Литва), Амьен (Франция) и Гянджа (Азейрбаджан).

Номинантов этого года объявили в июне. Вместе с Казанью номинируются Бая-Маре (Румыния), Познань (Польша), Тирана (Албания), Вараждин (Хорватия), сообщили в пресс-службе министерства молодежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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