Казань соревнуется за звание Европейской молодежной столицы 2022

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-29T16:41:27+03:00

Вместе с Казанью номинируются Бая-Маре, Познань, Тирана и Вараждин. Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

Казань принимает участие в конкурсе на звание Европейской молодежной столицы 2022. Победитель станет известен уже 21 ноября на торжественной церемонии в нынешней столице – городе Амьен.

Титул ежегодно присваивают различным городам Европы экспертной комиссией европейского молодежного форума. Так, молодежными столицами уже становились Нови-Сад (Сербия), Клайпеда (Литва), Амьен (Франция) и Гянджа (Азейрбаджан).

Номинантов этого года объявили в июне. Вместе с Казанью номинируются Бая-Маре (Румыния), Познань (Польша), Тирана (Албания), Вараждин (Хорватия), сообщили в пресс-службе министерства молодежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU