Казань соревнуется за звание Европейской молодежной столицы 2022
Казань принимает участие в конкурсе на звание Европейской молодежной столицы 2022. Победитель станет известен уже 21 ноября на торжественной церемонии в нынешней столице – городе Амьен.
Титул ежегодно присваивают различным городам Европы экспертной комиссией европейского молодежного форума. Так, молодежными столицами уже становились Нови-Сад (Сербия), Клайпеда (Литва), Амьен (Франция) и Гянджа (Азейрбаджан).
Номинантов этого года объявили в июне. Вместе с Казанью номинируются Бая-Маре (Румыния), Познань (Польша), Тирана (Албания), Вараждин (Хорватия), сообщили в пресс-службе министерства молодежи Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU