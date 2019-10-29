Верховный суд России признал незаконной сделку по выводу активов из компании экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-29T13:50:24+03:00

Речь идет о недвижимости на общую сумму более 340 миллионов рублей

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Верховный суд России вынес решение по делу о выводе активов из компании Роберта Мусина «Новая нефтехимия» в обмен на имущество другой организации. Сделка признана незаконной. Советующий иск ранее был подан Агентством по страхованию вкладов.

Выяснилось, что из компании экс-главы рухнувшего «Татфондабанка» Мусина в июне 2017 году были выведены почти все активы в обмен на 99,99% имущества в организации "Девять А", которая была учреждена уже после сделки. Речь идет о недвижимости на общую сумму более 340 миллионов рублей.

Напомним, сам экс-банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму около 53 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU