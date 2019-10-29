2019-10-29T13:50:24+03:00
Общество

Верховный суд России признал незаконной сделку по выводу активов из компании экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина

Речь идет о недвижимости на общую сумму более 340 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: zampolit.comФото: zampolit.com
Изменить размер текста:

Верховный суд России вынес решение по делу о выводе активов из компании Роберта Мусина «Новая нефтехимия» в обмен на имущество другой организации. Сделка признана незаконной. Советующий иск ранее был подан Агентством по страхованию вкладов.

Выяснилось, что из компании экс-главы рухнувшего «Татфондабанка» Мусина в июне 2017 году были выведены почти все активы в обмен на 99,99% имущества в организации "Девять А", которая была учреждена уже после сделки. Речь идет о недвижимости на общую сумму более 340 миллионов рублей.

Напомним, сам экс-банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму около 53 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле мужчина вынес из горящей квартиры свою мать-инвалида
Разрабатывается модель идентичности исторической части Казани
Жителя Чувашии будут судить за секс-надругательство над собственной внучкой
Из-за падения цен на сахар в Татарстане решили меньше сажать меньше свеклы
В Чувашии студент техникума жестоко избил 14-летнюю школьницу из-за обидных слов
В Казани по факту гибели при пожаре двух человек возбуждено уголовное дело
В ряде домов Вахитовского района Казани воду отключат почти на сутки
Октябрь в Казани побил температурный рекорд 1905 года
В Марий Эл женщина-водитель не справилась с управлением и устроила ДТП с тремя постарадвшими
За благоустройство и ЖКХ в Ульяновске будет отвечать уроженец Челябинской области
Три района Казани 30 октября оставят без света
В Марий Эл на трассе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте