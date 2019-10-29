В Чувашии студент техникума жестоко избил 14-летнюю школьницу из-за обидных слов
В Чувашии полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении 14-летней школьницы. Девочка была обнаружена вечером 1 октября этого года на дороге между селом Комсомольское и деревней Малые Кошелеи. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Исходя из этого, полицейские некоторое время считали, что она стала жертвой автомобильного наезда. Однако все оказалось совсем иначе.
- Оперативно-розыскные мероприятия продолжались круглые сутки в течение нескольких недель, пока в поле зрения полиции не попал житель села Комсомольское, учащийся одного из канашских техникумов, - сообщает МВД республики.
Студента задержали, и он признался, что это он избил школьницу. Причиной этого, по его словам, стали обидные слова, которые он услышал от девочки в свой адрес. При этом подозреваемый отметил, что даже не был знаком с пострадавшей.
Возбуждено уголовное дело. Школьница до сих пор находится в больнице, но ее состояние уже не вызывает опасения врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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