За благоустройство и ЖКХ в Ульяновске будет отвечать уроженец Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-29T11:44:55+03:00

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29 октября на аппаратном совещании глава Ульяновска Сергей Панчин представил начальника управления ЖКХ администрации города. Им стал Андрей Павлов.

Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Павлов родился в 1967 году в городе Златоуст Челябинской области. В 1986 году закончил Златоустовский индустриальный техникум имени Аносова по специальности «Обработка металлов резанием», в 2007 году – Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1985 году учеником токаря на Златоустовском машиностроительном заводе. В 1986-1988 годах служил в Вооружённых силах СССР, после чего работал старшим техником-технологом на УАЗе, техником-конструктором на УМЗ. С 1989 до 2002 года прошёл трудовой путь от мастера до директора МУ ЖКХ «ДЭЗ» города Ульяновска, с 2002 по 2011 год – от начальника отдела до председателя комитета ЖКХ, благоустройства и экологии мэрии Ульяновска.

Затем Андрей Павлов занимал должность директора МУП «Чердаклыэнерго», ООО «Ремонтно-строительное управление» и управляющей компании «Уютный дом», проректора по административно-хозяйственной работе УВАУ ГА. С 2015 по 2017 год он работал главным инженером в ОГКУ «Облстройзаказчик», с 2017 по 2019 год – начальником отдела капитального ремонта Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU