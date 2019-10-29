В Марий Эл женщина-водитель не справилась с управлением и устроила ДТП с тремя постарадвшими

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-29T12:30:08+03:00

По предварительным данным, она не выбрала безопасную скорость

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Вечером в понедельник, 28 октября, на 5 километре автодороги «Илеть – Кленовая Гора» Волжского района Марий Эл перевернулся автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, 26-летняя женщина-водитель иномарки не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Аварии поспособствовали и погодные условия.

Как итог: пострадала как сама женщина-водитель, так и два ее пассажира, сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU