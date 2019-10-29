В Татарстане начались активные поиски пропавшего пять дней назад мужчины
На момент пропажи на Евгении Семине не было верхней одежды – лишь футболка
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане разыскивают 40-летнего Евгения Семина. Мужчина из села Никольское Лаишевского района республики ушел из дома 24 октября и пропал.
Евгений ростом 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была футболка и камуфляжные брюки серо-зеленого цвета.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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