Итоги сильного ветра в Чувашии: один человек погиб, 93 населенных пункта остались без света

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-29T10:46:21+03:00

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Понедельник 28 октября проверил на прочность крыши, деревья и лини электропеРедач республики. По республике пронесся ветер с порывами до 23 метров в секунду, а это примерно 83 километра в час. Общую ситуацию под контролем держал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Ветер повалил деревья, срывал кровли, и обесточил 93 населенных пункта в республике. К 18.00 в понедельник, 28 октября, аварийные ситуации в системе электроснабжения устранены, сообщил министр МЧС республики Вениамин Петров

В 23.15 энергетиками республики 23-15 во всех 93 населенных пунктах электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU