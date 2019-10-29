2019-10-29T09:03:21+03:00
Звезды

В Казани пройдут концерты абонемента "Органное королевство"

Для юных ценителей музыки 3 ноября прозвучат два концерта
Лика ИСАЕВА
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Концерты пройдут 3 ноября в 11.00 и в 14.00Концерты пройдут 3 ноября в 11.00 и в 14.00
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В дни осенних школьных каникул в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева пройдет первый концерт абонемента «Органное королевство». Это прекрасный повод познакомить взрослых и детей с «королем всех инструментов» - органом, в легкой и доступной форме.

В программе первого концерта - «Звучащие полотна» - шедевры живописи оживут в музыке, а сочинения, которые были написаны для фортепиано и симфонического оркестра, заиграют особенными красками органного звучания.

В концерте будут исполнены знаменитые произведения русских композиторов - «Шехеразада. Море» Н. Римского-Корсакова и «Картинки с выставки» М. Мусоргского в переложении для органа. Исполняет заслуженная артистка РТ Лада Лабзина.

Два концерта - в 11.00 и в 14.00, состоятся 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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