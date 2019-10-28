Пять казанских поселков почти на сутки оставят без воды
В Приволжском районе почти на сутки хотят отключить воду. Причем коснется это исключительно поселков. Это связано с проведением работ на сетях.
Так, с 9.00 29 октября до 6.00 30 октября краны пересохнут в домах поселка Алтан, расположенных на улице Агачлык (нечетные номера домов от №1 до №23) и на улице Сабит.
На это же время воду отключат в поселке Восточный, а именно в домах на улице Рассветная (нечетные номера домов от №1 до №7, четные номера домов от №2 до №10), а также на улицах Рябиновая и Приречная.
Запланировано отключение и в домах поселков Вишневка, Привольный и Салмачи.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU