2019-10-28T18:55:54+03:00
Общество

Пять казанских поселков почти на сутки оставят без воды

Отключение связано с проведением работ на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Воду отключат 29 октября в 9.00.Воду отключат 29 октября в 9.00.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Приволжском районе почти на сутки хотят отключить воду. Причем коснется это исключительно поселков. Это связано с проведением работ на сетях.

Так, с 9.00 29 октября до 6.00 30 октября краны пересохнут в домах поселка Алтан, расположенных на улице Агачлык (нечетные номера домов от №1 до №23) и на улице Сабит.

На это же время воду отключат в поселке Восточный, а именно в домах на улице Рассветная (нечетные номера домов от №1 до №7, четные номера домов от №2 до №10), а также на улицах Рябиновая и Приречная.

Запланировано отключение и в домах поселков Вишневка, Привольный и Салмачи.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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