В Чувашии замдиректора «Цивильский бекон» будут судить массовый мор рыбы свиным навозом

СЕГОДНЯ 19:25 2019-10-28T19:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чувашии завершено расследование уголовного дела замдиректора филиала ООО «Авангард» «Цивильский бекон». Мужчину обвиняют по статье «загрязнение вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам».

По версии следствия, в мае этого года в Цивильском районе фигурант дела не обеспечил безопасное внесение на сельхозполе около 14 тысяч тонн навозной жижи, а также не проконтролировал ее своевременное заделывание в землю. Поэтому прошедшие дожди быстро смыли весь свиной навоз в местную реку.

В результате в воде 1,6 тысяч раз была превышена предельно допустимая концентрация аммиака. Из-за чего и произошел массовый мор рыбы. Общая сумма ущерба, причиненного биологическим ресурсам превысила 23 тысячи рублей.

- Обвиняемый принял меры к заглаживанию причиненного вреда, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU