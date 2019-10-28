2019-10-28T19:25:14+03:00
Происшествия

В Чувашии замдиректора «Цивильский бекон» будут судить массовый мор рыбы свиным навозом

Последний смыло в местную реку
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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В Чувашии завершено расследование уголовного дела замдиректора филиала ООО «Авангард» «Цивильский бекон». Мужчину обвиняют по статье «загрязнение вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам».

По версии следствия, в мае этого года в Цивильском районе фигурант дела не обеспечил безопасное внесение на сельхозполе около 14 тысяч тонн навозной жижи, а также не проконтролировал ее своевременное заделывание в землю. Поэтому прошедшие дожди быстро смыли весь свиной навоз в местную реку.

В результате в воде 1,6 тысяч раз была превышена предельно допустимая концентрация аммиака. Из-за чего и произошел массовый мор рыбы. Общая сумма ущерба, причиненного биологическим ресурсам превысила 23 тысячи рублей.

- Обвиняемый принял меры к заглаживанию причиненного вреда, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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