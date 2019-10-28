В Чувашии экс-полицейский, который скрыл стрельбу, устроенную его родственником, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-28T19:02:29+03:00

Полицейский скрыл найденные гильзы и пули, а потом еще и сфальсифицировал материалы проверки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Превышение должностных полномочий – виновным в этом был признан уже бывший старший следователь ОМВД по Мариинско-Посадскому району Чувашии.

Как было установлено на суде, в ноябре прошлого года тогда еще полицейский выехал со следственно-оперативной группой в одно из местных сел. Оттуда поступило сообщение о неправомерной стрельбе из травматического пистолета.

Стрелком оказался родственник полицейского. Об этом последний умолчал перед начальством. Мало того, он решил помочь не чужому человеку избежать административного наказания.

Для этого скрыл найденные гильзы и пули, а потом еще и сфальсифицировал материалы проверки. В итоге родственник полицейского вышел сухим из воды.

Все это вскрылось при очередной проверке и в отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело. Также его уволили из МВД, а у его родственника аннулировали разрешение на оружие и изъяли тот самый пистолет.

- Поскольку экс-полицейский не судим и ему инкриминировалось преступление средней тяжести, уголовное дело в отношении его прекращено с назначением штрафа в 30 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU