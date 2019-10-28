В Казани ФСБ задержала сотрудника службы собственной безопасности МВД Татарстана

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-28T16:20:15+03:00

Полицейского подозревают в получении взятки на 1,8 миллиона рублей

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В ходе совместной операции следственного комитета Татарстана и ФСБ в Казани был задержан сотрудник службы собственной безопасности МВД республики – 30-летний Максим Морозов.

Как сообщил «Комсомольской правде в Казани» собственный источник в правоохранительных органах, капитану полиции инкриминируют взятку на 1,8 миллиона рублей. По версии силовиков, Морозов получил эти деньги «за решение вопроса» по уголовному делу о наркотиках.

В настоящий момент полицейский отправлен судом под домашний арест.

- По данному факту проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства, - прокомментировали «Комсомолке» в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU