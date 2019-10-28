В Казани ФСБ задержала сотрудника службы собственной безопасности МВД Татарстана
В ходе совместной операции следственного комитета Татарстана и ФСБ в Казани был задержан сотрудник службы собственной безопасности МВД республики – 30-летний Максим Морозов.
Как сообщил «Комсомольской правде в Казани» собственный источник в правоохранительных органах, капитану полиции инкриминируют взятку на 1,8 миллиона рублей. По версии силовиков, Морозов получил эти деньги «за решение вопроса» по уголовному делу о наркотиках.
В настоящий момент полицейский отправлен судом под домашний арест.
- По данному факту проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства, - прокомментировали «Комсомолке» в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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