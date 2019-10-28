2019-10-28T18:07:37+03:00
Происшествия

В магазине Татарстана парень с ножом ограбил свою мать-продавщицу

Женщина отдала ему все деньги из кассы
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Злоумышленника довольно быстро задержали.Злоумышленника довольно быстро задержали.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В селе Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района безработный 20-летний парень заявился с ножом в магазин, где продавцом работает его мать.

Угрожая родительнице расправой, он требовал деньги. В итоге испугавшаяся 43-летняя женщина отдала сыну из кассы 41 тысячу рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в МВД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 3 по 6 ноября в Казани МФЦ будут работать по-другому
В Чувашии замдиректора «Цивильский бекон» будут судить массовый мор рыбы свиным навозом
Из-за грядущего похолодания ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» резину
В Чувашии экс-полицейский, который скрыл стрельбу, устроенную его родственником, отделался штрафом
Пять казанских поселков почти на сутки оставят без воды
До конца 2019 года в Чебоксарах появятся еще 25 новых больших автобусов
В Йошкар-Оле пьяный водитель спровоцировал аварию с двумя пострадавшими
Казань попала в топ-3 городов России для путешествий в 2020 году
Казанец предлагал пенсионерам заменить окна и после этого обворовывал
В Йошкар-Оле женщина-водитель на иномарке не справилась с управлением и сбила рабочего
В Марий Эл легковушка съехала в кювет и перевернулась: пострадали два человека
На трассе Казань-Оренбург в ДТП с двумя грузовиками один человек погиб, еще один пострадал