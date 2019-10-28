В магазине Татарстана парень с ножом ограбил свою мать-продавщицу
В селе Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района безработный 20-летний парень заявился с ножом в магазин, где продавцом работает его мать.
Угрожая родительнице расправой, он требовал деньги. В итоге испугавшаяся 43-летняя женщина отдала сыну из кассы 41 тысячу рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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