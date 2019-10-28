2019-10-28T15:36:31+03:00
Туризм

Аэропорт Казани перешел на зимнее расписание: появятся новые рейсы за границу

Оно будет действовать вплоть до 28 марта 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Так, одним из самых важных нововведений станут регулярные полеты от крупнейшего лоукостера в Будапешт. Новое направление открывается уже 30 октября. Улететь в столицу Венгрии можно будет по средам и воскресеньям. Пассажирам предоставят лайнеры Airbus A320.

Другая авиакомпания запускает первый в истории гражданской авиации Татарстана прямой беспересадочный трансатлантический рейс – Казань-Ла-Романа (Доминиканская Республика). Летная программа по этому направлению начнет действовать с 1 ноября. Рейсы будут осуществляться один раз в 14 дней на самолете Boeing-777-300 вместимостью более 520 пассажиров.

Также появятся в аэропорту Казани новыми рейсами в китайский Харбин с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Вылеты намечены на воскресенья.

Кроме того, сразу пять авиакомпаний представят обширную летную программу в турецкую Анталью.

Увеличится и количество вылетов в Стамбул. Помимо пяти регулярных в неделю будет с ноября по март запланированы и чартерные туристические рейсы.

Возрастет число полетов в Дубай, в зимнем сезоне можно будет также отправится в Санья (Китай), Утапао (Паттайя), Пхукет, Камрань и Гоа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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