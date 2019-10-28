«Россия должна накормить весь мир»: Олег Сирота рассказал о планах возродить сыроварение в стране

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-28T16:04:58+03:00

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Начинать свое дело в сельском хозяйстве – идея амбициозная и ответственная. Однако упорный труд, целеустремленность и любовь к сыру творят чудеса, рассказал основатель Истринской сыроварни «Русский пармезан», спикер форума «Мой бизнес» в Казани Олег Сирота:

«Почему именно сыроварня? Я просто очень люблю сыр. Я с юности мечтал заняться сельским хозяйством и сыроварением, но долго не мог решиться. Самые большие проблемы, с которыми я столкнулся на старте, – отсутствие качественного молока и недофинансирование проекта. Было очень сложно, но преодолевать трудности оказалось интересно.

Проблем много, они каждый день возникают и растут. Как головы в сказке у Змея Горыныча – рубишь одну, там ещё три появляются.

Мы варим вкусный сыр и создаём рабочие места, однако общая цель – возрождение сыроварения в стране.

Миссия моего дела звучит так – Россия должна накормить весь мир!

Моя мечта – чтобы российская деревня возрождалась и у нас не было заброшенных полей. Для этого нужно по всей России строить фермы и восстанавливать деревни.

Знаю, что до 2024 года реализуется нацпроект по поддержке и популяризации предпринимательства. По всей стране запустили центры «Мой бизнес» и одноименные форумы. Это очень нужно и полезно.

Такие центры – точка входа, где предприниматели могут рассказать о своих трудностях и им помогут найти решение.

Нам, например, такой центр помогает с оформлением субсидий»

На своем выступлении на форуме «Мой бизнес» в Казани я дал участникам главный совет – никогда не сдаваться и подниматься, когда падаешь:

«Идите к мечте, не можете идти – ползите. А если не можете ползти – ложитесь по направлению у цели и все получится»

СПРАВКА

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в России для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.

Задачи нацпроекта - увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 млн человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для предпринимателей: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы для МСП, проект «Трансформация делового климата» и др. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд взято из федеральной казны; 11,4 млрд - из региональных бюджетов; 53,9 млрд - из внебюджетных источников.

В рамках нацпроекта по инициативе Минэкономразвития созданы центры «Мой бизнес», где можно получить консультации по кредитованию, налогообложению, бухучету, юридическим аспектам, пройти обучение по предпринимательству и открыть свое дело в формате одного окна. Консультации и офисное пространство предоставляются бесплатно.

Университет «Синергия» является оператором федерального проекта по популяризации предпринимательства и со своей стороны проводит масштабную информационную кампанию. В рамках кампании по всей России пройдут форумы «Мой бизнес», на которых предприниматели расскажут истории своего успеха и дадут советы желающим начать свое дело. Выступят на форумах и представители федеральной и региональной власти, которые расскажут о мерах господдержки малого и среднего бизнеса.