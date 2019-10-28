Казанец ограбил салон по продаже телефонов с помощью игрушечного пистолета
В полицию Казани поступило сообщение о том, что на улице 2-я Кленовая был ограблен салон по продаже мобильных телефонов.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в торговый павильон зашел неизвестный мужчина и, угрожая продавцу пистолетом, завладел смартфоном. После этого грабитель поспешил скрыться. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». 46-летний казанец уже ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Свою вину мужчина не стал отрицать и признался, что похищенный смартфон он сдал в ломбард. У задержанного также изъяли тот самый пистолет, с помощью которого он совершил грабеж. Он оказался игрушечным.
- В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он помещен под стражу, - сообщили в УМВД Казани.
Казанец ограбил салон по продаже телефонов с помощью игрушечного пистолета.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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