2019-10-28T19:41:34+03:00
Общество

С 3 по 6 ноября в Казани МФЦ будут работать по-другому

Так, в воскресенье услуги будут оказывать только в Советском отделе
Олег ЛУГОВОЙ
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Причина в праздновании Дня народного единства и Дня конституции Татарстана.Причина в праздновании Дня народного единства и Дня конституции Татарстана.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Из-за ноябрьских праздников монофункциональные центры (МФЦ) в Казани будут работать по измененному графику. Напомним, в Татарстане на следующей недели будет четыре выходных.

Так, 3 ноября, в воскресенье, услуги будут оказывать только в Советском отделе, а его рабочий день сокращен на один час – до 14.00.

Далее, 4 ноября – День народного единства, объявлен праздничным выходным днем. Так, что в будущий понедельник казанские офисы МФЦ будут закрыты.

А 5 ноября их рабочий день сокращен на один час.

- Зареченский, Ново-Савиновский, Московский, Южный, Советский, Дербышинский, Юдинский отделы будут работать с 8.00 до 17.00, Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела (ул.Кулагина, 1) и отдел в ЖК «Салават купере» – с 8.00 до 18.00, - сообщается на официальном интернет-портале «Мои документы».

6 ноября в Татарстане объявлен Днем конституции республики и тоже является выходным. В этот день офисы МФЦ работать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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