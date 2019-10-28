28 октября Казань подает заявку на проведение у себя Суперкубка УЕФА

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-28T12:19:30+03:00

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Как сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, власти Казани предоставили все необходимые документы для подачи заявки на проведение у себя Суперкубка УЕФА.

- Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА на 2022 или на 2023 год. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны УЕФА с нашей стороны были предоставлены, - заявляет татарстанский министр.

Пройдет ли футбольный праздник в Казани или нет станет известно только весной следующего года. Стоит отметить, что вопрос о продвижение города как места для Суперкубка УЕФА находится на контроле президента Татарстана Рустама Минниханова.

Казанская заявка уже получила поддержку вице-премьера Правительства России Ольги Голодец и Российского футбольного союза.

СПРАВКА

Суперкубок УЕФА – один матч, который открывает европейский футбольный сезон. В нем принимают участие победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона. В этом году Суперкубок прошел в Стамбуле.

ИСТОЧНИК KP.RU