28 октября Казань подает заявку на проведение у себя Суперкубка УЕФА
Как сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, власти Казани предоставили все необходимые документы для подачи заявки на проведение у себя Суперкубка УЕФА.
- Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА на 2022 или на 2023 год. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны УЕФА с нашей стороны были предоставлены, - заявляет татарстанский министр.
Пройдет ли футбольный праздник в Казани или нет станет известно только весной следующего года. Стоит отметить, что вопрос о продвижение города как места для Суперкубка УЕФА находится на контроле президента Татарстана Рустама Минниханова.
Казанская заявка уже получила поддержку вице-премьера Правительства России Ольги Голодец и Российского футбольного союза.
СПРАВКА
Суперкубок УЕФА – один матч, который открывает европейский футбольный сезон. В нем принимают участие победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона. В этом году Суперкубок прошел в Стамбуле.
ИСТОЧНИК KP.RU
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