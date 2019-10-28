В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Казани вошла должность врача-терапевта

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-28T12:02:31+03:00

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Ресурс Superjob опубликовал топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за октябрь этого года.

В этом рейтинге пятое место заняла должность врача-терапевта в одной из городских больниц. Соискателю там предлагают зарплату от 50 тысяч рублей. При этом обещают «обеспечение жильем по социальной ипотеке на условиях предоставления гранта Правительства Республики Татарстан в размере 500 тысяч рублей».

В целом же список самых высокооплачиваемых вакансий этого месяца выглядит так: программист 1С с зарплатой в 110 тысяч рублей – среди прочего соискателю обещают много интересных проектов и крутые корпоративы, на втором месте инженер-сметчик с зарплатой до 70 тысяч рублей – при этом придется ездить в командировки в Нефтеюганск, должность руководителя отдела логистики с зарплатой от 60 тысяч на третьем месте – работодатель считает наличие личного авто преимуществом для соискателя и обещает компенсировать ГСМ, а также мобильную связь, на четвертой позиции с зарплатой от 60 тысяч рублей вакансия регионального представителя/медицинского представителя/менеджера по продажам – на этой работе придется разъезжать по Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU