2019-10-28T17:48:18+03:00
Общество

Казань попала в топ-3 городов России для путешествий в 2020 году

Столица Татарстана уступила Екатеринбургу и Санкт-Петербургу
Алина ГАБДУЛИНА
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Однако третью строчку с Казанью разделил Сочи, набравший также 9%Однако третью строчку с Казанью разделил Сочи, набравший также 9%Фото: Рамиль Галиев
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Стала известна десятка лучших городов России для туризма и путешествий в 2020 году. Казань в этом рейтинге заняла третье место с 9% голосов. Столица Татарстана уступила Екатеринбургу (12%) и Санкт-Петербургу (15%).

Однако третью строчку с Казанью разделил Сочи, набравший также 9%. После оказались Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль. Соответствующие данные приводит ТурСтат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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