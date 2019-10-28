Казань попала в топ-3 городов России для путешествий в 2020 году
Столица Татарстана уступила Екатеринбургу и Санкт-Петербургу
Однако третью строчку с Казанью разделил Сочи, набравший также 9%Фото: Рамиль Галиев
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Стала известна десятка лучших городов России для туризма и путешествий в 2020 году. Казань в этом рейтинге заняла третье место с 9% голосов. Столица Татарстана уступила Екатеринбургу (12%) и Санкт-Петербургу (15%).
Однако третью строчку с Казанью разделил Сочи, набравший также 9%. После оказались Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль. Соответствующие данные приводит ТурСтат.
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ИСТОЧНИК KP.RU