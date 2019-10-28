Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-28T11:44:30+03:00

Отдыхать глава республики будет две недели

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В понедельник, 28 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск. Отдыхать он будет вплоть до 10 ноября, сообщает пресс-служба главы республики. Распоряжение было подписано в субботу, 26 октября.

Все это время обязанности президента региона будет исполнять премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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ИСТОЧНИК KP.RU