Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск
Отдыхать глава республики будет две недели
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В понедельник, 28 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск. Отдыхать он будет вплоть до 10 ноября, сообщает пресс-служба главы республики. Распоряжение было подписано в субботу, 26 октября.
Все это время обязанности президента региона будет исполнять премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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ИСТОЧНИК KP.RU