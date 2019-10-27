2019-10-27T15:03:20+03:00
Происшествия

В Нижнекамске горело производство автозапчастей

Огонь уничтожил технику и оборудование [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Пожар произошел в здании фирмы, занимающейся производством автозапчастей, на улице Якты нижнекамского поселка Строителей.

Прибывшим на место происшествия пожарным не понадобилось и часа, чтобы потушить огонь на площади в 140 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

В результате пламенем внутри цеха был уничтожен погрузчик, 2 бетономешалки, 3 тепловентилятора и 2 вибростола.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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