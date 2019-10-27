В Нижнекамске горело производство автозапчастей
Огонь уничтожил технику и оборудование [фото]
Фото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:
Пожар произошел в здании фирмы, занимающейся производством автозапчастей, на улице Якты нижнекамского поселка Строителей.
Прибывшим на место происшествия пожарным не понадобилось и часа, чтобы потушить огонь на площади в 140 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
В результате пламенем внутри цеха был уничтожен погрузчик, 2 бетономешалки, 3 тепловентилятора и 2 вибростола.
Фото: МЧС Татарстана
Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»