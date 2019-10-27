28 октября в Казани и Татарстане ожидается сильный ветер – до 24 м/с

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-27T14:01:58+03:00

При этом, временами ожидается еще и дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его можно будет наблюдать уже этой ночью

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в этот понедельник на территории республики и Казани ожидается сильный ветер с порывами – ночью до 21 м/с, днем до 24 м/с.

При этом, временами ожидается дождь. Максимум, что покажут днем столбики термометров – это от +9 до +14 градусов (в Казани от +11 до +13).

К слову, уже на следующий день температура воздуха в Татарстане резко упадет. 29 октября в светлое время суток максимум ожидается от 0 до +5 градусов. Мало того, во вторник прогнозируется еще осадки в виде снега, в том числе и мокрого. Но пока лишь местами.

ИСТОЧНИК KP.RU